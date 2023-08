Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit, iar un barbat a fost ranit intr-un accident intre un tren de marfa și un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferata, in localitatea Vicșani, comuna Mușenița, județul Suceava. Mașina a fost prinsa sub locomotiva, informeaza Mediafax.Coliziunea s-a produs intre un tren de marfa…

- Inca o tragedie s-a produs in Suceava! Doua persoane au fost declarate decedate, dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier cumplit. Totul s-a intamplat dupa ce o mașina a intrat in coliziune cu un TIR, iar acesta a ajuns in afara drumului. Autoritațile au blocat circulația.

- O tanara familie cu doi copii a murit duminica dupa-amiaza in Bacau, unde mașina in care calatoreau parinții și fetițele lor a fost spulberata de un tren. Antena 3 scrie ca la volan se afla mama, care avea permis de cateva luni și era insarcinata. Femeia de 31 de ani nu s-a asigurat la trecerea de nivel…

- Un autoturism s a rasturnat in cursul zilei de duminica, 16 iulie 2023, ora 02:46, pe raza localitatii Plopeni.Un accident rutier grav a avut loc pe raza localitatii Plopeni din judetul Suceava. Echipele de interventie au fost alertate, iar pompierii militari ai Detasamentului Suceava au fost printre…

- In urma cu cateva minute s-a produs un accident rutier pe DN1-E60 pe raza localitații Copaceni. Din primele informații un autoturism a intrat in parapet și sunt scurgeri de combustibil. La fața locului s-au deplasat pompierii, echipajele de prim ajutor și poliția rutiera. Vom reveni cu detalii! UPDATE:…

- In urma cu cateva ore pe pagina de Facebook a Ambasadei Israelului la București, un anunț a pus doliu pe cinematografia romaneasca. Un prestigios producator, regizor și actor, de origine israeliana, Dan Michael Schlanger, care era și președintele singurului festival de film cu producții israeliene,…

- Un biciclist și-a piersut viața, asearp dupa ce a fost lovit de un autoturism pe DN 64, in localitatea valceana Prudeni. Polițiștii au s-a constatat ca, un barbat de 39 de ani, din județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe DN 64, ar fi acroșat un biciclist. In urma impactului, barbatul de 74…