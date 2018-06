Stiri pe aceeasi tema

- O fata in varsta de 16 ani, din Teslui, judetul Olt, eleva a Liceului cu Program Sportiv Slatina, a fost gasita spanzurata sambata dimineata. Fata fusese parasita de iubit și nu a putut trece peste desparțire, spun surse din cadrul anchetei, citate de corespondentul mediafax.Purtatorul de…

