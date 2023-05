Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, la Chefi la cuțite, au venit soții Diarto, cei care fac echipa atat in viața de familie, dar și in plan profesional. Yudi, așa cum ii spune familia, este impreuna cu o romanca, pe care a cunoscut-o, in urma cu mai mulți ani, cand viața l-a pus la grea incercare.

- In ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite am putut sa il vedem pe Moș Craciun și pe spiridușii sai. Acesta a pregatit o surpriza neașteptata pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- VIDEO| O femeie din Alba a cucerit jurații de la ”Chefi la cuțite” cu o ciorba de gulii: „Daca nu va place mancarea va dau cu polonicul de nu va vedeți!” VIDEO| O femeie din Alba a cucerit jurații de la ”Chefi la cuțite” cu o ciorba de gulii: „Daca nu va place mancarea va dau cu polonicul de nu va vedeți!”…

- Show total in ediția 10 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 17 aprilie 2023. Bogdan Jurubița a pașit in platou pentru a-i surprinde pe chefi cu un adevarat spectacol, așa cum n-au mai vazut pana acum.

- Alexandru Gușa este singurul roman cu o centura verde la sushi. Chef Florin Dumitrescu a facut ochii mari cand a auzit ce a facut acesta in ediția 10 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 17 aprilie 2023.

- Malin Vacariu este tanarul muzician in varsta de 24 de ani, din Cluj, care și-a facut apariția la celebra emisiune culinara. Acesta a dezvaluit in cadrul emisiunii faptul ca poarta ochelari de soare fiindca este, de fapt, nevazator.Malin a dezvaluit faptul ca inca de la varsta de 7 ani a inceput sa…

- Ștefan Antohi a venit sa iși incerce norocul la Chefi la cuțite, dar lucrurile nu au decurs exact cum și-a dorit, asta pentru ca a trecut printr-o situație neașteptata chiar inainte sa ajunga in fața juraților. Iata ce sfat i-a dat Catalin Scarlatescu tanarului.

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Calin Donca, celebrul concurent de la "Chefi la cuțite". Și de aceasta data, camere de filmat l-au surprins pe cunoscutul om de afaceri chiar intr-unul dintre bolizii de lux ai familiei.…