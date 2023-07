Cine e patronul căminului de bătrâni de la Mureș Patronul azilului din Mureș și fostul director al Agenției pentru Inspecție Sociala Mureș (AJPIS) ar fi veri primari. Acesta din urma este și cel care ar fi trebuit sa ridice avizul de funcționare al caminului din Mureș. Patronul azilului din Mureș are o legatura familiala apropiata cu directorul Agenției pentru Inspecție Sociala Mureș, care a condus instituția pana saptamana trecuta, cand a fost demis in urma acestui scandal. Aceasta este una dintre conexiunile dintre patron și instituțiile publice. De asemenea, se pare ca o angajata a Direcției pentru Asistența Sociala, care este membru fondator… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

