In sfarșit, UDMR va trebuie sa renunțe la șefia uneia dintre „jucariile” preferate din administrația centrala in favoarea PNL care ar vrea jucaria pentru un om al lui Ludovic Orban abonat la contractele cu statul. Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), impus și susținut de UDMR, Hajnalka Ildiko Vig, va fi in sfarșit schimbat dupa aproape patru de cand partidul condus de Hunor Kelemen a ieșit de la guvernare. In locul reprezentantei UDMR va fi numit Alexandru-Laurențiu Blaga, care a mai ocupat aceasta funcție din ianuarie 2020 pana in aprilie 2021.…