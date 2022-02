Cine cui îi ține spatele la MAI Pixelul albastru la Ministerul de Interne. Dupa apariția in ziarul Libertatea a unei fotografii in care secretarul de stat Bogdan Despescu pare ca ii ține haina ministrului de Interne, publicația revine și anunța ca secretarul de stat a sunat la redacție și a explicat ca e vorba despre o “iluzie optica”. „La evenimentul respectiv, nimeni […] The post Cine cui ii ține spatele la MAI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, are nevoie de ajutor de nadejde ca sa-și imbrace propiul sacou. Bode a venit, miercuri, la Constanța, pentru a participa la inaugurarea a cinci noi ambarcațiuni pentru Garda de Coasta. Cand ministrul a coborat din mașina ministeriala, secretarul de stat Bogdan Despescu…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres i-a oferit fostului cancelar federal al Germaniei, Angela Merkel,o funcție de consilier la Natiunile Unite. Guterres i-a propus Angelei Merkel sa prezideze un consiliu consultativ care sa fie format din fosti sefi de stat si de guvern, potrivit surselor de…

- Anul acesta, Ministerul de Interne va monta și 600 de camere radar fixe pe cele mai aglomerate drumuri din țara: DN7, DN1 și A2. Ministrul Lucian Bode a declarat, vineri, ca și Codul rutier va fi modificat, pentru sancționarea șoferilor agresivi. „Pana la finalul lunii ianuarie ne propunem sa adoptam…

- Ministerul de Interne va monta in acest an 600 de camere radar fixe pe cele mai aglomerate drumuri din țara: DN7, DN1 și Autostrada Soarelui. Camerele costa 12 milioane de euro și fac parte din demersul instituției pentru a reduce accidentele de circulație cu 25% pana in 2025. De asemenea, de luna…

- USR solicita demisia ministrului de Interne, Lucian Bode, dupa ce protestatarii au incercat sa forțeze intrarea in Parlament. USR arata faptul ca jandarmii au fost luați prin surprindere, in condițiile se știa de protest de mai bine de o saptamana. „Ministrul Lucian Bode trebuie sa-și dea demisia: Protestul…

- Ministerul de Interne a anunțat ca se desfașoara activitați pentru identificarea persoanelor care sunt responsabile de incalcarea prevederilor legale la protestul de marți. Potrivit MAI, adunarea publica de marți nu a fost autorizata, iar potrivit informațiilor publice, aceasta manifestare a fost asumata…

- Cel puțin 26 de migranți au murit, miercuri, dupa scufundarea ambarcațiunii lor in largul coastelor de la Calais, in Canalul Manecii, a anunțat Ministerul de Interne din Franta. Operațiunile de salvare sunt inca in desfașurare. Un pescar a fost cel care a raportat, in jurul orei 14:00, descoperirea…

- 46 de oameni au murit, dupa ce un autocar a luat foc, in noaptea de luni spre marti, pe o autostrada in vestul Bulgariei, au anuntat oficialii locali, citeaza BBC. Accidentul a avut loc dupa ora locala 02.00, in apropierea satului Bosnek, a spus Ministerul bulgar de Interne. Printre victime se numara…