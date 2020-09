Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii de cladiri incluse in circuitul economic pot beneficia de o reducere a impozitului pe proprietate in anumite conditii, in baza unui act normativ adoptat in contextul pandemiei de COVID-19, termenul pentru depunerea cererii de accesare a facilitatii fiind 15 septembrie 2020, sustin consultantii…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi un proiect de OUG privind acordarea de terenuri tinerilor fermieri. Potrivit actului normativ, aceștia vor putea obține terenuri de la stat, prin concesiune, de maximum 50 de hectare, a anunțat Ionel Danca, purtator de cuvant al Guvernului. Acesta a spus ca acest…

- Primaria Teiuș a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor implicați in operațiunile de limitare a efectelor inundațiilor produse luni, 20 oilue 2020, de viitura de pe Valea Geoagiului, care a afectat peste 60 de gospodarii și mai multe terenuri agricole. ”Primaria orasului Teius, prin primar dr.…

- Casele de marcat electronice au reglementari fiscale noi, iar acestea prezinta atat avantaje cat și neclaritați, arata o analiza efectuata de Ana Petrescu, Senior Manager, Taxe Directe și de Robert Ionescu, Consultant Senior, Taxe Directe, Deloitte Romania, pe care il prezentam in continuare, potrivit…

- Primarul Timișoarei și soția lui au trait in anul 2019 cu aproape 100.000 de euro, cei mai mulți bani fiind duși acasa de edil, de la UPT, unde este profesor universitar și exercita și activitați de cercetare. Familia Robu a moștenit anul trecut 21 de terenuri, majoritatea agricole, in Bocsig, județul…

- Inundatiile severe ne afecteaza in plina pandemie si au produs pagube serioase in comunitatile noastre. Caderile masive de precipitatii din noaptea de 23 spre 24 iunie au avut efecte devastatoare in judet, mai multe comune fiind puternic afectate. In cursul acestei zile, prefectul judetului Bistrita-Nasaud,…

- Locuitorii satului Sireti, raionul Straseni sunt disperati. Ploaia abundenta de mieruri, insotita de grindina, le-a distrus sute de hectare de culturi agricole si a spalat mai multe drumuri.