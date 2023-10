Stiri pe aceeasi tema

- Deși parea ca Marea Britanie se va prabuși odata cu Brexit-ul, iar mai apoi cu criza generata de pandemie, iata ca englezii au reușit sa aiba o economie mai performanta decat liderii UE, Germania și Franța. Performanta economica a Regatului Unit de la inceputul pandemiei de Covid-19 a depasit-o pe cea…

- Acuzații-șoc, in Marea Britanie. Tatal, mama vitrega și unchiul unei fetițe de 10 ani sunt acuzați ca au omorat copila. Urfan Sharif, 41 de ani, partenera sa Beinash Batool, 29 de ani, si fratele lui Urfan, Faisal Malik, 28 de ani, din Hammond Road, Woking, au fost pusi sub acuzare. De asemenea, fiecare…

- Tatal iubitului Printesei Diana, omul de afaceri egiptean Mohamed Al-Fayed, a murit la varsta de 94 de ani, a anuntat, vineri, familia sa. „Doamna Mohamed Al Fayed, copiii si nepotii ei doresc sa confirme ca iubitul ei sot, tatal si bunicul lor, Mohamed a decedat in pace, la batranete, miercuri, 30…

- Procedura de injectare de botox, cunoscuta sub numele de Traptox, rebotezata Barbie Botox, in urma succesului peliculei Barbie, este extrem de solicitata in clinicile din Marea Britanie pentru ”modelarea gatului” , dar și pentru imbunatațirea posturii. Medicii dau explicații pe rețelele de socializare,…

- Asociația Investitorilor de Real Estate din Romania (AREI) a identificat șase posibile consecințele nefaste asupra a tot ce inseamna piața imobiliara din Romania, daca Guvernul va aplica ceea ce scrie in Ordonanța care modifica Legea nr. 227/2015. AREI a trimis o scrisoare Guvernului Romaniei prin care…

- Dimensiunea creierului unei persoane ar putea detine cheia pentru a intelege obezitatea? Un nou studiu a descoperit ca ”centrul de control” al apetitului din creier este mai mare la persoanele supraponderale. O echipa de la Cambridge a descoperit ca hipotalamusul – o regiune cheie a creierului…

- Mattias Kait, mijlocașul Rapidului, se afla in Romania de mai bine de un an și jumatate. Suficient cat sa-i cunoasca pe romani, despre care spune ca sunt repeziți și vor totul repede, inainte de a se intampla. In mare, s-a obișnuit cu viața de aici, chiar daca sunt și lucruri care nu ii plac. Mattias…

- Canicula in Grecia: Toate siturile arheologice, partial inchise pana duminica, in timp ce premierul indeamna la 'vigilenta absoluta'Toate siturile arheologice din Grecia, inclusiv Acropola Atenei, vor ramane inchise de joi pana duminica in cele mai fierbinti ore ale zilei din cauza unui nou episod…