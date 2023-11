Stiri pe aceeasi tema

- Vremea capricioasa face ravagii in țara, aducand o serie de schimbari dramatice in acest weekend și perspective surprinzatoare pentru saptamana urmatoare. Dupa o racire generalizata in intreaga țara, cu temperaturi scazute in unele regiuni, inclusiv in pe

- Sagetatorul este una dintre cele mai aventuroase și curioase semne ale zodiacului, și este deschis la tot ceea ce este nou și neobișnuit. Cu Mercur in Sagetator, zodiile vor fi incurajate sa exploreze lumea din jurul lor, sa ințeleaga lucruri noi și sa aiba conversații interesante, pe care le vor face…

- Prezentatoarea TV careia i-a 'explodat' cureaua in direct și-a dat demisia de la Kanal DIlinca Obadescu și-a dat demisia de la Kanal D. Prezentatoarea jurnalului de pranz a ales sa faca o schimbarea importanta in viața profesionala și a renunțat la televiziune, informeaza cancan.ro. Dupa 10…

- Ilinca Obadescu a ales sa mearga pe un alt drum profesional, anunța reprezentații Kanal D intr-un comunicat oficial. Prezentatoarea lucra din 2013 la postul de televiziune. „Ilinca Obadescu, prezentatoare a Stirilor Kanal D de pranz, a ales sa mearga pe un alt drum profesional, aceasta urmand sa se…

- Simona Patruleasa are aproape 49 de ani și se menține intr-o forma de invidiat. Prezentatoarea de știri a dezvaluit care sunt secretele ei in materie de beauty și cum se menține in forma cu o alimentație echilibrata.„Dimineața inainte sa ma machiez, pentru ca ma trezesc foarte devreme și cand te trezești…

- Rasturnare de situație: antrenorul Marius Șumudica, 52 de ani, nu mai merge la FCU Craiova! Aseara, negocierile pareau finalizate, Șumudica declara ca oltenii i-au „oferit toate condițiile”. Mutarea s-a impotmolit la detaliile contractuale, Mititelu și Șumudica n-au ajuns la un acord in privința unor…