Stiri pe aceeasi tema

- Informatia a fost publicata mai intai de publicatia spaniola El Pais. Moartea sa a fost anuntata la cateva ore dupa ce Curtea Nationala a Spaniei a aprobat extradarea lui in Statele Unite, unde acuzatiile de evaziune fiscala ar fi putut duce la o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 30 de ani. Deciza…

- Dezvoltatorul de jocuri a anuntat ca are 2,7 miliarde de conexiuni ale prietenilor intre “Fortnite”, “Rocket League” si Epic Games Store. Compania a dezvaluit anul trecut ca “Fortnite” avea 350 de utilizatori in iunie 2020. Epic Games a mai anuntat ca lanseaza un serviciu de chat vocal si instrumente…

- Peste 64.000 de parinti cer despagubiri pentru copiii lor de la operatorii cunoscutei platforme video TikTok, motivand ca aceștia colecteaza date de la minori pentru a le prezenta publicitate directionata fara a le cere permisiunea, relateaza Agerpres, care citeaza dpa.In plus, parinții considera ca…

- Compania aeriana Wizz Air a anuntat vineri ca va redeschide gradual 27 de rute operate de pe unele aeroporturi din Romania catre destinatii din noua tari: Germania, Italia, Spania, Elvetia, Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Franta si Malta. "Wizz Air, companie aeriana din Europa, anunta…

- ”Aplicația de desktop Internet Explorer 11 va fi retrasa și nu va mai primi asistența tehnica pentru anumite versiuni ale Windows 10, de la 15 iunie 2022”, a anunțat compania intr-o postare de pe blogul sau.Microsoft vrea ca noul sau browser Edge, lansat in 2015, sa preia lupta cu concurența care a…

- Platforma de rezervari online Airbnb estimeaza o revenire a calatoriilor „deosebita de orice am vazut inainte”, dupa ce a inregistrat un salt important in rezervarile de vacanta, relateaza BBC. In primele trei luni ale anului, rezervarile din SUA au depasit nivelurile pre-pandemice, si s-a inregistrat…

- Barcelona - Valladolid poate fi jocul care ii aduce pe catalani la un singur punct de liderul Atletico Madrid, care a cedat la Sevilla, 0-1. Confruntarea de pe Camp Nou e programata azi, de la 22:00, și fanii blaugrana așteapta un nou meci cu goluri multe, mai ales ca oaspeții de la Valladolid au 10…