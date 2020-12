Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Socol, liderul protestatarilor care scandau ore bune in Piața Victorie pentru diverse cauze, a murit. Fotograful suferea de o afecțiune grava pe care nu a tratat-o, devenindu-i, astfel, fatala.

- Alexandru Socol, cel mai activ protestatar #Rezist, a murit. Din cate se pare, acesta suferea de depresie, informeaza Adevarul.Anunțul morții lui Alexandru Socol a fost facut de fratele sau. Acesta nu a oferit detalii despre modul in care s-a stins ruda sa. Potrivit dcnews.ro, Alexandru Socol s-ar fi…

- Agenția Reuters scrie despre incendiul de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, unde au murit 10 persoane iar alte 7 sunt in stare critica, ca este „cel mai mortal“ din 2015 - de la tragedia din clubul Colectiv.Un incendiu a ucis zece persoane, sambata, intr-un spital din Romania care trata pacienți…

- Conducerea Federatiei Nationale Sindicale "Ambulanta" din Romania a decis amanarea pentru data de 10 noiembrie a protestului programat initial pentru miercuri, 4 noiembrie, dupa ce Primaria Capitalei a refuzat aprobarea manifestatiei. "Hotararea de amanare a protestului s-a luat in urma…

- Conducerea Federatiei Nationale Sindicale "Ambulanta" din Romania a decis amanarea pentru data de 10 noiembrie a protestului programat initial pentru miercuri, 4 noiembrie, dupa ce Primaria Capitalei a refuzat aprobarea manifestatiei, potrivit Agerpres."Hotararea de amanare a protestului s-a…

- Imediat, la fața locului s-a deplasat un echipaj de intervenție de la Garda Cornești. Aceștia au acționat pentru extragerea victimei la suprafața, insa manevrele de resuscitare nu au avut niciun rezultat. Citește și: Doliu in lumea medicinei din Romania. Un reputat medic de la Spitalul Universitar…

- Acestia s-au adunat in Piata Victoriei in semn de protest fata de decizia de marti a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, privind inchiderea restaurantelor, barurilor, cinematografelor si teatrelor. Citeste si: Noi RESTRICTII in Bucuresti. Se inchid barurile, cluburile si discotecile.…

- Realegerea cu larga majoritate a primarului din Deveselu, Ion Aliman, mort de COVID in plina campanie electorala, a ajuns in presa internaționala. CNN relateaza despre motivul pentru care a fost votat Aliman și despre pelerinajul de la cimitir, care a avut loc in comuna dupa numararea voturilor. Aliman…