HOROSCOPUL ZILEI-09 MAI IN CRIZA DE TIMP! Doriti sa faceti multe, dar timpul va preseaza. Un prieten va va spune ceva si irita problemele care apar din cauza neințelegerilor cu un partener de afaceri. Nu refuzați comunicarea! Sunt șanse sa ajungeți la un punct de vedere comun. NEPREVAZUTUL VA DA PLANURILE PESTE CAP! Cateva evenimente neprevazute va fac sa acumulați intarzieri suparatoare. Daca v-ați propus sa incercați o afacere, va sfatuim sa nu va faceți planuri prea mari . Ar fi bine sa ascultați sfaturile celorlalți și sa fiți mai maleabil. Acordați mai multa atenție partenerului de viața! CASTIG PE MERIT! Farmecul… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

- Azi noapte, un incendiu puternic a izbucnit intr-un apartament situat la etajul 12, intr-un bloc din Sectorul 4 al Capitalei. O persoana a fost gasita carbonizata, in ziua de Paști. Pompierii spun ca incendiul a pornit de la o lumanare aprinsa lasata nesupravegheata.

- Iubiti natura Doriti sa vizitati Delta Dunarii si sa va bucurati de frumusetile ei Primul pas responsabil este sa va asigurati ca respectati legislatia, mai precis Ordinul nr. 610 2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile si serviciile prestate de catre ARBDD care prevede ca Permisul de acces…

- Indragostiții vor simți apropierea și ințelegerea din partea partenerului, iar comunicarea va fi la ordinea zilei. Este un prilej excelent pentru a exprima cu sinceritate sentimentele noastre și a ne bucura de momentele romantice pe care le putem trai. In acest weekend, influențele astrale ne indeamna…

- La solicitarea IPJ Maramureș, 6 pompieri militari din cadrul Secției de pompieri Vișeu de Sus au intervenit cu o autospeciala de stingere pentru lichidarea unui incendiu localizat la o anexa gospodareasca de aproximativ 12 mp din localitatea Vișeu de Sus. In interior a fost gasita o persoana carbonizata.…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la un saivan din localitatea Zarand. Intervin pompierii militari ai Garzii de Intervenție Chișineu-Criș și ai Detașamentului Ineu cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. Intervenția este in dinamica. Incendiul se manifesta prin ardere generalizata la…

- APEL DE SELECȚIE – sesiunea 1 EURI/2024 ~varianta simplificata~ DATA LANSARII APELULUI DE SELECȚIE: 19.03.2024 MASURA LANSATA PRIN APELUL DE SELECȚIE: M3/6A CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITAȚI NEAGRICOLE BENEFICIARI ELIGIBILI: M3/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITAȚI NEAGRICOLE”: Persoana fizica…

- Militarul american care si-a dat foc duminica in fata Ambasadei Israelului la Washington, pentru protesta impotriva razboiului din Gaza, a murit din cauza ranilor, au anuntat luni fortele armate ale Statelor Unite. "Persoana implicata in incidentul de ieri (duminica) a decedat din cauza ranilor…

- Marți seara, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenție au gasit, in cartierul Razboieni, o persoana cazuta pe carosabil, in stare de semi- inconștiența. Aceștia au incercat sa vorbeasca cu persoana in cauza și au aflat ca are 53 de ani și, din cauza unor dureri foarte mari in piept nu…