- Doi șoferi, din Hunedoara și Arad, suspecați ca ar fi condus drogați pe strazile din Alba Iulia. Sunt cercetați de polițiști Doi șoferi, din Hunedoara și Arad, suspecați ca ar fi condus drogați pe strazile din Alba Iulia. Sunt cercetați de polițiști La data de 23 februarie 2024, in jurul orei 02.30,…

- Miercuri, la ora 4:18, pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați sa intervina pentru cautarea-salvarea unei persoane din raul Bega, in zona Parcul Copiilor din Timișoara, potrivit tion.ro.„La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu doua autospeciale și doua barci,…

- Accident grav, in vestul țarii, pe Drumul Național 7. Potrivit Poliției , un barbat de 72 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 44 de ani, din Sambateni. In urma impactului a rezultat ranirea șoferului de 72 de ani…

- Autoritatile din Arad instituie filtre pe toate drumurile din zona de frontiera cu Ungaria, pentru a verifica transporturile de oua, carne si pasari vii, pe fondul evolutiei unor focare de gripa aviara in tara vecina.

- Prim-divizionara din Arad a emis un comunicat in care explica motivele excluderii asociației Suporter Club UTA din structura de organizare. Continua conflictul intern la Arad. Asociația Suporter Club UTA a fost exclusa din conducerea clubului in urma votului Adunarii Generale. Clubul condus de Alexandru…

- Ca urmare a unor sesizari ale CNAIR prin DRDP Timosoara, DGA Arad a declansat astazi verificarea activitatii mai multor angajati ai ACI (Agentia de Control si Incasare ) Nadlac 2. Persoanele in cauza, care au fost conduse la sediul DGA Arad, sunt suspectate de savarsirea unor actiuni asimilate faptelor…

- Ceea ce parea de neconceput -a intamplat: Suporter Club UTA (SCU) a fost exclusa din cadrul AFC UTA. Excluderea a avut loc in adunarea generala extraordinara care a avut loc cu puțin timp in urma. Cinci dintre cei șase membri ai adunarii generale au votat pentru excludere. “Este oficial! Adunarea Generala…

- Culița o acuza pe Catalina ca i-a batut fiul dintr-o relație anterioara. Baiatul, care urmeaza sa implineasca 18 ani, ar fi trait un chin alaturi de mama lui vitrega, pe cand Culița era la o stana din Arad.