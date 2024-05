Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, pentru anul 2024, cuantumul compensatiei alocate, in suma de 1,11 miliarde de lei se afla sub necesarul fundamentat, de 2,38 miliarde de lei."Asta duce la o neacoperire a cheltuielilor privind activitatea curenta de exploatare. Astfel, s-a creat un dezechilibru in bugetul de venituri si cheltuieli…

- Inca nu este clar de unde vor veni cele 62 de trenuri noi de scurt parcurs, necesare modernizarii CFR Calatori. Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) asteapta motivarea Curtii de Apel in privinta admiterii contestatiei depuse de francezii de la Alstom Transport la contractul semnat cu producatorul…

- Veste buna: TOTI cei sase operatori de transport feroviar de calatori din Romania, integrati pe platforma de bilete ONLINE Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a anuntat astazi ca, de miercuri, toti cei sase operatori de transport feroviar de calatori din Romania au fost integrati pe platforma…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a decis anularea procedurilor de achizitie de ''Servicii publice de transport feroviar de calatori prin punerea la dispozitie a materialului rulant nou achizitionat de ARF.

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a decis anularea procedurilor de achizitie de ”Servicii publice de transport feroviar de calatori prin punerea la dispozitie a materialului rulant nou achizitionat de ARF, respectiv a trenurilor electrice inter-regionale, denumite RE-IR, destinate transportului…