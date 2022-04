CINCI REFUGIATE ÎNSĂRCINATE AU PRIMIT AJUTOR LA MATERNITATEA „ELENA DOAMNA” IAȘI Femeile, cu diverse stadii de sarcina, au ajuns luna aceasta la unitatea medicala din subordinea Consiliului Județean. Medicii spun ca stresul cauzat de refugiul din Ucraina, oboseala dupa un drum lung parcurs pana la Iași, neputința și mai ales necunoscutul catre care s-au indreptat și-au pus amprenta pe multe dintre femeile gravide fugite din calea razboiului. In luna martie doua astfel de cazuri au avut nevoie de internare și supraveghere medicala, iar alte trei viitoare mame au fost doar consultate in unitatea ieșeana de obstetrica și ginecologie. „Un gest firesc din partea noastra, a celor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Maternitatea „Elena Doamna" au fost tratate pana acum cinci femei refugiate din Ucraina. Femeile, cu diverse stadii de sarcina, au ajuns in luna martie la maternitatea ieseana. Medicii au precizat ca stresul cauzat de fuga din Ucraina, oboseala dupa un drum lung parcurs pana la Iasi, neputinta si…

- Rata nașterilor premature a crescut in Ucraina, din cauza razboiului. Medicii din Harkov și Lvov au declarat, pentru BBC, ca in ultimele cateva saptamani s-a triplat numarul mamelor care au nascut inainte de termen.

- Doisprezece copii veniți din Ucraina, care sunt bolnavi de cancer, au plecat spre Torino cu o aeronava italiana de pe Aeroportul Internațional din Iași. Copiii au fost insoțiți de medici și aparținatori, unii veniți din zonele de conflict din Ucraina. „Este un zbor mai special, in care au fost imbarcati…

- Un tanar, de 25 de ani, din Ucraina, a ajuns cu rani impușcate la Spitalul din Sighetul Marmației, informeaza Antena3 . El era din Turkmenistan și lucra ca și taximetrist in Kiev. La sfarșitul saptamanii trecute, a fost impuscat in braț și in picior, in timp ce era in mașina sa. In apropiere de Kiev,…

- Cristian Tudor Popescu a relatat in ultimul sau editorial situația prin care trece astazi Ucraina. “Astazi, 2 martie, peste Prut se ține Ziua Memoriei, pentru cei uciși. Se implinesc 30 de ani de la razboiul din Transnistria, intre polițiștii și voluntarii Republicii Moldova (țara nu avea inca armata)…

- Un gest de solidaritate vine de la Maternitatea din Galati, care a anuntat ca medicii ginecologi din cadrul unitatii medicale vor oferi consultatii gratuite femeilor refugiate din Ucraina. Acestea trebuie sa aiba la ele doar un act de identitate.

- Reprezentanții Maternitații „Elena Doamna” din Iași a transmis o prima reacție oficiala despre tanara, in varsta de 24 de ani, aflata in ambulanța implicata in accidentul mortal de la iesirea din localitatea ieșeana Baltati. Reamintim faptul ca nu mai puțin de șapte persoane și-au pierdut viața. Insa,…

- O fata de 13 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovita de o locomotiva, in Bacau, pe cand traversa calea ferata in graba, fara sa se asigure. Prognosticul medicilor de la Spitalul de Copii este rezervat, dupa o operație ce a durat 9 ore. S-a reușit reimplantarea piciorului minorei,…