Stiri pe aceeasi tema

- Explozia a avut loc miercuri, intr-o fosa de retentie situata intr-un atelier de productie, a precizat prefectura. Instalatia este clasata Seveso, cu un prag inalt. ”Primele elemente sugereaza ca nu exista un pericol la adresa populatiei”, a anuntat aceeasi sursa. Intreprinderea Butachimie a anuntat…

- Franța și-a confirmat obiectivul de a lansa un program de vaccinare impotriva gripei aviare in toamna, dupa ce rezultatele unei serii de teste de vaccinare a rațelor au aratat o „eficacitate satisfacatoare", a declarat Ministerul Agriculturii, potrivit Reuters.O tulpina severa de gripa aviara inalt…

- Ministerul francez al Forțelor Armate vrea sa inlocuiasca tancurile usoare si vehiculele blindate pe care le-a oferit Ucrainei cu 130 de blindate suplimentare, modele 38 Jaguar si 92 Griffon, relateaza AFP, citata de Agerpres.Guvernul de la Paris prevede, intr-un amendament la proiectul de lege pentru…

- Un șofer roman de TIR a cerut sa fie judecat rapid și și-a recunpscut vina, dupa ce a fost surprins conducand camionul in zig-zag, luni dimineața, in Franța, scrie cotidianul Dernieres Nouvelles d'Alsace.La volanul camionului sau, pe șoseaua de ocolire din Colmar, RD83, șoferul roman fusese interceptat…

- O explozie s-a produs, vineri, la o nava aflata in Santierul Naval Midia, anunța ISU Dobrogea.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați sa intervina in aceasta dimineața in Șantierul Naval Midia.Din primele informații, explozia…

- Vizita de stat a Regelui Charles al III-lea la Paris, prima vizita externa a acestuia de cand a devenit suveran, a fost amanata, a anunțat președinția franceza, vineri, in condițiile in care protestele violente impotriva reformei pensiilor propusa de guvern continua, relateaza BBC.

- Idaho ar urma sa devina astfel al cincilea stat american care aproba aceasta metoda de execuție a condamnați la moarte, dupa Utah, Oklahoma, Mississippi si South Carolina, potrivit organizatiei Death Penalty Information Center, informeaza AFP, citata de Agerpres . Potrivit unei legi adoptate luni de…