Trei judecatori, doi procurori si cinci ofiteri de politie au fost acuzati de un bistritean de abuz in serviciu si represiune nedreapta, dupa ce acesta a fost anchetat, judecat si gasit vinovat pentru agresiune sexuala asupra minorilor. Florin Birla, fost ofiter MapN, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, iar plangerea impotriva celor care l-au trimis dupa gratii fiind facuta din penitenciar. In noiembrie anul trecut, fostul ofiter a fost liberat conditionat, dupa ce a stat in puscarie doi ani, la care se mai adauga un an anterior condamnarii definitive, perioada in care a fost…