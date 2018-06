Stiri pe aceeasi tema

- Drumuri Bihor SA va intra pe amplasament in 11 iunie, in contul programului multianual de intreținere, reparații strazi și trafic rutier. Intre lucrarile prinse in proiect figureaza și repoziționarea trotuarelor in spatele parcarilor, pentru asigurarea siguranței pietonilor acolo unde spațiul…

- Un biciclist a fost ranit grav miercuri la amiaza pe bulevardul Nicolae Iorga dupa ce a fost izbit de o masina. El traversa neregulamentar strada pe culoarea rosie a semaforului. Barbatul are aproximativ 45 de ani si nu coborase de be bicicleta sa traverseze corect strada. In plus, semaforul arata culoarea…

- „Nu stiu sa fierb un ou, dar cred ca stiu care ar trebui sa fie gustul mancarii”, spunea intr-un interviu din presa internationala Henri Gault, unul dintre cei doi jurnalisti francezi care au pus bazele ghidului Gault&Millau, un reper in bucataria internationala, prezent din Canada si Maroc pana in…

- 400 de tineri muzicieni, din 46 de țari, de pe cinci continente iși testeaza talentul in Romania Concursul Internațional George Enescu are loc intre 1 și 23 septembrie la București, este deschis publicului și va aduce pe scenele romanești și in fața juriului internațional un numar record de tineri muzicieni.…

- Cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional Shakespeare va debuta luni, 23 aprilie, la Craiova, cu spectacolul ”Poveștile africane ale lui Shakespeare”, prezentat de Teatrul Nou din Varsovia (Polonia), in regia lui Krzysztof Warlikowski. Timp de 2 saptamani, Craiova va gazdui unul dintre cele mai importante festivaluri Shakespeare ale lumii. Trupe din…

- Cu toate ca programul companiei de balet a Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo; din Constanta este unul extrem de incarcat zilele acestea, dupa cum ne marturisea maestrul Horatiu Chereches, pentru ca se repeta intens atat pentru spectacolele in stagiune, cat mai ales pentru viitoarea…

- Terenul pe care va fi construit imobilul va fi transmis in folosinta gratuita ANL, pe durata executiei investitiei. Locatia este situata pe strada Ceramicii, iar municipalitatea va duce in zona utilitatile necesare si va sistematiza zona. La Primaria Vaslui sunt inregistrate peste 200 cereri de locuinte,…

- Federatia Romana de Rugby asteapta clarificari in privinta eligibilitatii jucatorului de origine tongana Sione Faka’osilea pentru echipa nationala a Romaniei, dupa ce presa internationala a relatat ca jucatorul naturalizat recent ar fi jucat pentru echipa de rugby in sapte a statului Tonga, fapt care…