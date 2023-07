Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii CFR anunța un protest, luni, in fața Ministerului Transporturilor condus de Sorin Grindeanu. Manifestația va avea loc intre 10:00 și 12:45, conform unei informari referitoare la miting. Sindicaliștii anunța ca majoritatea ceferiștilor sunt nemulțumiți de tergiversarea aplicarii Legii nr.…

- Sforarul șef al Ministerului Transporturilor, Bogdan Mindrescu, simte ca mandatul sau este pe final și, ca atare, face presiuni sa-și mai traga o sinecura pentru inca patru ani. Controversatul secretar de stat al Ministerului Transporturilor, Bogdan Mindrescu, este membru in Consiliul de Administrație…

- Angajatii de la caile ferate au iesit, luni, in strada, in cadrul unui miting de protest la Ministerul Transporturilor, prin care solicita aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la CFR Calatori si CFR Infrastructura si aplicarea Statutului personalului feroviar, care presupune majorari de salarii.…

- Se anunța un nou protest in Capitala. De aceasta data ceferiștii sunt deciși sa iasa in strada, in prima zi a acestei saptamani, pentru a protesta in fața sediului Ministerului Transporturilor, instituția condusa de catre vicepremierul Sorin Grindeanu. Angajatii CFR vor protesta luni, intre orele 10.00…

- Liderul PSD spune ca negocierile pentru noul guvern trebuie sistate pentur ca trebuie rezolvata greva profesorilor sau pensiile speciale. Liderul PSD Marcel Ciolacu considera ca orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie suspendata pana la rezolvarea solicitarilor sindicatelor, dar si a restantei…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus, joi, ca va insista nu atat pentru Ministerul Transporturilor, cat pentru Sorin Grindeanu, in viitorul Cabinet. El inca nu s-a pronunțat asupra funcției pe care o va avea fostul premier PSD, Mihai Tudose. Intrebat, joi, de jurnaliști, ce funcție va avea Mihai…

- REȘIȚA – Modernizarea caii ferate Reșița-Voiteni-Timișoara Aeroport este la Comisia Tehnico-Economica (CTE) de la Timișoara. Metroul S.A. și-a facut treaba la timp și a finalizat studiul de fezabilitate care va trebui validat de comisia amintita! Motiv pentru care primarul Ioan Popa a discutat cu șeful…

- Scandalul șpagilor de peste 22 de milioane de euro este departe de a fi inchis, dar inregistrarile DNA confirma anumite aspecte privindu-l pe controversatul secretar de stat din Ministerul Transporturilor, Bogdan Mindrescu, pe care PUTEREA le-a sesizat de mult timp. Lascuț: ”Mindrescu taie și spanzura…