Cresterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 52,41% a veniturilor din vanzarea gazelor naturale, atat a celor din productia Romgaz si a celor achizitionate in vederea revanzarii, si din cresterea veniturilor din vanzarea de energie electrica cu 69,9%, arata raportul companiei. ”Cifra de afaceri preliminata pentru anul 2021: 5,85 miliarde lei (2020: 4,07 miliarde lei), in crestere cu 43,63%, influentata de urmatorii factori: o cantitatea de gaze naturale vanduta (inclusiv gazele achizitionate spre revanzare) este cu 12,7% mai mare in 2021 fata de 2020. Cifra de afaceri din vanzarea de gaze…