- O mașina Dacia 1300 fabricata in 1976, care a stat 13 ani sub cerul liber, neprotejata de efectele naturii, a fost transformata intr-o adevarata bijuterie de un tanar din Sebes, judetul Alba, care a vrut sa readuca la viața autoturismul bunicilor sai. Radu Afrapt (26 de ani) locuieste in Sebes... Articolul…

- La Star Assembly, suntem de parere ca afacerea și responsabilitatea sociala merg mana in mana. Compania noastra iși propune sa atinga echilibrul perfect intre creștere și responsabilitatea noastra de a adauga plus valoare comunitații locale in probleme sociale importante, cum ar fi educația, cultura,…

- Compania farmaceutica americana Moderna va percepe guvernelor un pret cuprins intre 25 si 37 de dolari pentru o doza din vaccinul anti-COVID-19, in functie de cantitatea comandata, a declarat sambata directorul general al companiei, Stephane Bancel, pentru saptamanalul german Welt am Sonntag. „In concluzie,…

- Ziarul Unirea FOTO| Autostrada Transilvania: Situație INGRIJORATOARE de șantierul aproape abandonat. De ce ezita Compania de Drumuri sa ia masuri fața de constructor Situația devine din ce in ce mai ingrijoratoare pe șantierul Autostrazii Transilvania, unde aproape ca nu se mai lucreaza deloc la lotul…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DJ 106K: Doua persoane ranite ușor, in urma unei coliziuni intre doua autoturisme Un accident rutier a avut loc miercuri, seara, in jurul orei 19:30, la ieșirea dinspre Sebeș spre Daia Romana. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre ocoliziune intre doua autoturisme pe…

- Ziarul Unirea TOATE școlile, liceele și gradinițele din Sebeș, Ocna Mureș și Campeni se inchid de MAINE din cauza COVID-19. Orele se vor ține doar in regim online Școlile din județul Alba sunt in prezent ,,rapuse” una cate una de efectele negative ale virusului pandemic. In total, 56 astfel de școli…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 73 noi INFECTARI, cifre in SCADERE, in ultimele 24 de ore, in Alba. Lista LOCALITAȚILOR din care provin noile cazuri de COVID-19 Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, vineri, 9 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 73 de cazuri…

- Ziarul Unirea ACCIDENT RUTIER in Sebeș : O persoana ranita ușor in urma coliziunii dintre 3 autovehicule Un accident rutier a avut loc miercuri dupa-masa, in jurul orei 16:30 , pe strada Valea Frmoasei din Sebeș. Potrit IPJ Alba in accident au fost implicate trei autovehicule, iar in urma coliziunii…