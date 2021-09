CIA, celebrul serviciu secret extern al SUA, a luat in considerare rapirea si chiar asasinarea fondatorului WikiLeaks Julian Assange, releva o investigatie jurnalistica publicata pe Yahoo News. Divulgarea unor documente ale CIA despre spyware-ul sau cu numele de cod Vault 7 l-a infuriat teribil pe Mike Pompeo, fost director al acestei agentii si al diplomatiei americane, care a calificat WikiLeaks, autorul acestei scurgeri, drept un „un serviciu de informatii non-statal ostil” SUA. „Cu totii am cazut acord ca WikiLeaks ar trebui tratat in consecinta”, dezvaluie pentru Yahoo News un fost oficial…