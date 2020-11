Stiri pe aceeasi tema

- “The Eight Hundred”, o drama care are loc in Shanghai in timpul invaziei japoneze in China din 1937, a adus incasari de 428 milioane dolari in prima luna de rulare in cinematografe, potrivit The Guardian. Pelicula a fost scoasa dintr-un festival de film, cenzurata la un moment dat de statul chinez,…

- „Tenet", semnat de Christopher Nolan, este o poveste epica a carei acțiune debuteaza in lumea spionajului internațional. Inarmat cu un singur cuvant - Tenet - si luptand pentru supraviețuirea intregii lumi, Protagonistul calatoreste printr-o lume crepusculara a spionajului international, intr-o misiune…

- Ziarul Unirea Filmele revin pe marele ecran la Inspire Cinema! Filmul TENET, in regia lui Christopher Nolan, va rula din 18 septembrie, cu masuri de distanțare Suspansul ne-a fost incercat la maximum in decursul acestei veri, in ceea ce privește redeschiderea cinematografelor la nivel național, dar…

