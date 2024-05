Chivu a refuzat Ajax!

Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Chivu (43 de ani), antrenorul lui Inter Primavera, a fost ofertat de Ajax, insa nu vrea sa mearga la echipa la care a fost capitan cand era jucator. Motivul? Ajax i-a propus lui Chivu sa fie antrenor secund la echipa de seniori in urmatorii doi ani, pentru a fi pregatit sa devina ulterior principal,…

- Cristi Chivu (43 de ani), in prezent antrenor la Inter U19, ar putea da lovitura carierei de pana acum. Ajax e pe urmele sale și ia in considerare sa-l numeasca antrenor la clubul din Olanda. Ajax pregatește deja sezonul urmator, ținand cont de faptul ca acesta nu a fost unul conform așteptarilor. Olandezii…

- Sorin Carțu, fostul președinte de la Universitatea Craiova, i-a propus un nume surprinzator de antrenor lui Mihai Rotaru: Cristi Chivu. Oltenii sunt pregatițide interimarul Dragoș Bon, dupa plecarea lui Ivaylo Petev. Fostul capitan al naționalei e antrenor la Inter Primavera, alaturi de care a luat…

- Cristi Chivu, 43 de ani, e inca lider cu Inter U19 in campionatul Primavera, dar avansul de 10 puncte din februarie s-a diminuat mult, au ramas doar doua puncte dupa patru egaluri și o infrangere. Alexandru Borbei și Rareș Burnete i-au provocat acest 0-1 acasa cu Lecce in weekend. La jumatatea lui februarie,…

- In zilele de 16 si 17 martie 2024, la Sala Palatului din Bucuresti, in cadrul IUF - The International University Fair, elevii si studentii pot aplica si pot fi admisi pe loc la un program de licenta sau masterat in Germania, Olanda, Irlanda, Belgia, Elvet

- Povestea de dragoste dintre Iuliana Marciuc și Adrian Enache dureaza de mulți ani. S-au logodit in 2010, insa au decis sa nu se casatoreasca. Cei doi au impreuna un baiat, pe David, și una dintre cele mai solide relații. Prezentatoarea TV a povestit recent, cum l-a cunoscut, de fapt pe artist, care…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, a declarat sambata, la Antena 3, ca spera sa existe un anunț legat de aderarea Romaniei la spațiul Schengen și cu granițele terestre, in contextul in care intre 6 și 7 martie, la București, are lor Congresul Partidului Popular European, unde…

- Zoo Brasov va avea o noua atractie, inedita la nivelul țarii. Va gazdui lei de mare californieni, pinguini Humboldt și foci. „Acesta este un proiect al administratiei PNL, demarat in anul 2018, inca din timpul primului meu mandat de consilier local”, a anunțat viceprimarul Sebastian Rusu. Noua atractie…