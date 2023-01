Stiri pe aceeasi tema

- Regimul de la Moscova amenința din nou Chișinaul cu „repetarea scenariului ucrainean”, scrie deschide.md, care il citeaza pe senatorul rus Andrei Klimov. Potrivit acestuia, președinta Republicii Moldova risca sa repete „politica sinucigașa” a liderului ucrainean Volodimir Zelenski.

- Situația de securitate din regiune, agravata de razboiul declanșat de Federația Rusa in Ucraina, ar putea determina Republica Moldova sa-și doreasca sa faca parte dintr-o „alianța mai mare”. Aceasta daca se ajunge la concluzia ca Republica Moldova are nevoie de ajutor și va lua in considerare sa schimbe…

- Soledar este un oraș in apropiere de Bahmut pe care Moscova incearca sa il cucereasca de luni de zile, informeaza AFP. "Le multumesc tuturor soldatilor nostri care protejeaza Bahmut (...) si luptatorilor din Soledar care rezista unor noi atacuri, si mai violente, din partea invadatorilor", a spus…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a transmis un mesaj de felicitare președintelui Azerbaidjanului, Ilham Aliev, cu ocazia zilei de nastere a acestuia și l-a invitat pe liderul Azerbaidjanului sa viziteze Chișinaul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vreau sa vorbesc despre democrația autentica, nu ascult lecții de la cei care n-au nimic in comun cu democrația. Astfel raspunde președintele Maia Sandu amenințarilor venite din partea Moscovei privind deteriorarea relațiilor moldo-ruse dupa ce Chișinaul a decis ca buletinele de vot nu vor mai fi…