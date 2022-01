Stiri pe aceeasi tema

- Daca anul trecut peste 80 de furnizori ofereau gaze naturale, in prezent doar 20 de furnizori mai apar pe comparatorul de pret al ANRE, scrie Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta.Primele 10 oferte sunt ale unor firme multinationale si absolut toate firmele de furnizare si distributie…

- Criza pe piața energiei și a gazelor se adancește, atrage atenția Dumitru Chisalița, președinte Energia Inteligenta . 20 de furnizori de gaze din cei 80 Daca anul trecut peste 80 de furnizori ofertau gaze naturale , astazi doar 20 de furnizori mai oferteaza gaze naturale tuturor consumatorilor casnici,…

- Prețul gazelor naturale pe bursa din Romania, nou record istoric foto arhiva Prețul gazelor naturale pe bursa din România, în speța pe piața spot, pentru ziua urmatoare a crescut în ultima saptamâna cu aproape 70% și a atins un nou record istoric, de aproape 900 de lei…

- Un consumator proprietar al unei case de 150 mp, platește pentru gazele folosite in prezent, achiziționate de pe piața libera 117 lei/MWh cu TVA. Notificarea primita pentru a prelungi contractul arata ca prețul contractului urmeaza sa fie de 759,83 lei/MWh cu TVA (o creștere de 549%), se arata intr-o…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca prețul propus pentru o gigacalorie de energie termica ar urma sa creasca de la 164 de lei la 280 de lei, cu tot cu TVA, majorarea fiind de 70,9%. In cazul in care tariful va fi adoptat de Consiliul General, facturile bucureștenilor la intreținere…

- In baza ultimelor tranzacții cu gaz de la bursa CEGH de la Viena, referinta de pret pentru Romania, care s-au inchis la un pret de 72 de euro pe MWh, punga de gaze de 200 de miliarde de metri cubi de pe fundul...

- In marile orase (Bucuresti, Timisoara, Constanta etc.) in urma cu 10 ani s-a instaurat o schema de compensare pentru a ajuta consumatorii de energie termica sa nu aiba probleme de cu plata facturilor, aminteste Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta.

- Cultivatorilor de porumb din Franta li se spune sa lase recolta nestransa pe camp, o ultima dovada a modului in care cresterea exploziva a preturilor la energie creeaza un risc pentru inflatia globala a produselor alimentare, transmite Bloomberg.