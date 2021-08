Chirurgia cardiovasculară de la SCJU Craiova aşteaptă banii de la Minister Sectia de chirurgie cardiovasculara a Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova mai are nevoie de echipamente in valoare de jumatate de milion de euro pentru a deveni 100% functionala. Luna viitoare, echipa de medici care va opera aici va fi in Craiova, insa conducerea spitalului nu stie cand vor veni fondurile de la Ministerul Sanatatii. “Deocamdata nu ne-au fost alocate sumele de catre Minister, suntem in asteptare. Am revenit de doua ori cu adrese pentru a ne fi alocate fonduri cu prioritate pentru chirurgia cardiovasculara. steptam fondurile solicitate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

