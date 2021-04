Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind trecerea Serviciului de Informații și Securitate (SIS) in subordinea Parlamentului urmeaza sa fie examinata de magistrații Curții Constituționale in ședința din 27 aprilie. La 3 decembrie 2020, majoritatea parlamentara PSRM-Șor a adoptat in lectura finala proiectul de lege care prevede…

- Deputații vor avea de examinat vineri, 16 aprilie, in jur de 20 de subiecte, comunica serviciul de presa al instituției. In cadrul ședinței plenare, deputații urmeaza sa discute proiectul de lege cu privire la blocul locativ destinat participanților la lichidarea consecințelor avariei de la…

- Societatea Timisoara dezaproba decizia Curtii Constitutionale, prin care legea de desfiintare a Institutului Revolutiei Romane a fost declarata neconstitutionala, considerand ca ”se vadeste, din nou, ca Romania este condusa inca de o mana de oameni, care raspund politic la comenzile date de PSD si…

- CHIȘINAU, 18 mart – Sputnik. Magistrații Curții Constituționale s-au pronunțat asupra sesizarii depuse de deputații grupului parlamentar PRO MOLDOVA, cu privire la anularea așa-numitei legi a miliardului din 16 decembrie 2020, votata de mai mulți deputați PSRM si ai Platformei Pentru Moldova. Ședința…

- Ieri, Curtea Constitutionala a respins sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Guvernului si Avocatului Poporului asupra legii prin care evazionistii scapa de inchisoare. CCR a astabilit ca actul normativ este constitutional, au precizat, pentru Agerpres, surse oficiale. Reamintim ca deputații…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, miercuri, sesizarile fața de legea care scapa evazionistii de pedepse cu inchisoarea. In decembrie 2020, Instanta Suprema a reclamat neconstitutionalitatea proiectului adoptat de Camera Deputatilor de modificare a Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea…

- Pe 8 ianuarie, Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative și pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat, joi, pentru 17 februarie, dezbaterile privind sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Guvernului si Avocatului Poporului asupra legii prin care evazionistii scapa de inchisoare. Pe 17 decembrie, Instanta suprema a decis sesizarea Curtii Constitutionale…