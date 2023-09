Stiri pe aceeasi tema

- Premiera de debut a noii stagiuni, „Chirița in provinție”, cea de-a patra din acest an a Teatrului „George Ciprian”, este o comedie muzicala, care face parte din seria intitulata „Chirițele” a lui Vasile Alecsandri, o satira la adresa parvenitismului și snobismului. Premiera, programata pentru data…

- Noua stagiune a Teatrului „George Ciprian” vine cu o PREMIERA, Chirița in provinție, cea mai cunoscuta piesa a seriei dedicate acestui personaj de mare importanța in dramaturgia romaneasca.

- Noua stagiune a Teatrului „George Ciprian” vine cu o PREMIERA, Chirița in provinție, cea mai cunoscuta piesa a seriei dedicate acestui personaj de mare importanța in dramaturgia romaneasca. Titlul piesei are un ton ușor ironic, ilustrand statutul personajului principal, și anume, acela de provinciala.…

- Astazi, in intervalul orar 17-20, polițiștii rutieri din Vrancea desfașoara o actiune pentru creșterea siguranței rutiere pe Drumul Național 2 E85. Acțiunea este coordonata de catre Direcția Rutiera in județele Vrancea, Bacau, Buzau și Prahova și are drept scop impunerea unui climat de disciplina in…

- ”Barbie”, un film realizat de Greta Gerwig, a depasit pragul de un miliard de dolari incasari la box-office-ul mondial la doar trei saptamani dupa lansarea in cinematografe, o premiera pentru o pelicula regizata de o femeie, informeaza AFP. Cu un total de peste 1,03 miliarde de dolari incasari la nivel…