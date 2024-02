Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA: Seara trecuta, in jurul orei 18.30, trei echipaje din cadrul Secției de Pompieri Vidra au intervenit cu 2 autospeciala de stingere și 1 ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins acoperișul unei locuințe din satul Șerbești, comuna Vidra. La sosirea pompierilor militari…

- Un grav accident de circulație, in care a fost implicat un microbuz din Vrancea, s-a produs, in urma cu puțin timp pe DN2, pe raza judetului Buzau. In microbuzul aparținand unui club de judo, se aflau 7 copii. A fost declanșat Planul roșu de intervenție. Vom reveni cu informații. Articolul ULTIMA ORA!…

- Un accident de circulație in care a fost implicat un autoturism din Vrancea s-a produs, in urma cu puțin timp, pe DN2, pe raza judetului Buzau. In autoturism, un microbuz aparținand unui club de judo, se aflau 7 copii. A fost declanșat Planul roșu de intervenție. Vom reveni cu informații. Articolul…

- Comunicat ISU Vrancea: Cinci echipaje cu 3 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime și 1 ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani și Punctului de Lucru Dumbraveni intervin, in cooperare cu SVSU Sihlea, pentru stingerea unui incendiu produs…

- Comunicat ISU Vrancea: Cinci echipaje cu 3 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime și 1 ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani și Punctului de Lucru Dumbraveni intervin, in cooperare cu SVSU Sihlea, pentru stingerea unui incendiu produs…

- Comunicat ISU Vrancea: Cinci echipaje cu 3 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime și 1 ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani și Punctului de Lucru Dumbraveni intervin, in cooperare cu SVSU Sihlea, pentru stingerea unui incendiu produs…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 02.00, cinci echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, au intervenit cu 3 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime și 1 ambulanța SMURD, in orașul Odobești, pentru stingerea unui incendiu. La sosirea forțelor de intervenție…

- Șase echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin cu 3 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de intervenție și salvare de la inalțimi, 1 autospeciala de descarcerare și 1 ambulanța SMURD, pentru stingerea unui incendiu, in comuna Vanatori, sat Petrești. La sosirea forțelor de intervenție,…