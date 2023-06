Stiri pe aceeasi tema

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in mai 2023, de 10.281, cei mai multi, respectiv 5.252, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).Numarul beneficiarilor de…

- Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea Plus, lanseaza un atac la adresa ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, despre care spune ca a facut aproape orice ca sa ramana pe funcție. „Mie mi-ar fi rusine daca as fi in locul lui Grindeanu sa “mobilizez” atatea resurse…

- Perla energiei romanești, așa cum este numita Hidroelectrica, pune penalitați pe facturile pe care le trimite cu mare intarziere. Ultimele facturi primite de clienți sunt cele din august 2022. Hidroelectrica factureaza penalitați pentru debite care nu au fost facturate, deci clientul platește pentru…

- Conducerea Curții de Conturi a Romaniei, in frunte cu președintele Mihai Busuioc, prietenul baronului Niculae Badalau, este acuzata de catre sindicaliști ca este un monument de ineficiența cu implicații asupra siguranței naționale. Sindicaliștii de la Curtea de Conturi a Romaniei acuza conducerea acestei…

- Un control facut de Curtea de Conturi la operatorul național de transport gaze naturale – Transgaz – a gasit mai multe nereguli in contabilitatea companiei. SNTGN Transgaz SA Mediaș , companie aflata in subordinea Secretariatului General al Guvernului, nu a inregistrat integral in contabilitate volumul…