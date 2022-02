Stiri pe aceeasi tema

- Uruguayanul Nicolas Schiappacasse (23 de ani), sub contract cu Sassuolo, echipa lui Vlad Chiricheș, a fost arestat pentru port ilegal de arma. Atacantul de banda a fost prins miercuri seara la Maldonado, in țara natala, in timp ce se afla in posesia unei pistol pe care nu-l deținea cu acte. Transferat…

- Transferat la inceputul sezonului 2020 / 2021 de la Universitatea Craiova la Parma, in schimbul a 9,1 milioane de euro, Valentin Mihaila și-a facut un nume și in Italia. Din pacate, accidentarile i-au mai taiat din elan, insa și așa este un jucator interesant pentru unele formații din Serie A. Agentul…

- Vlad Chiricheș (32 de ani) a fost titular in victoria obținuta de Sassuolo, scor 5-1, pe terenul lui Empoli. Sassuolo este un club relativ nou in elita fotbalului italian, promovat in 2013. In ultimele sezoane și-a ridicat vizibil nivelul și a reușit cateva victorii impresionante. Cea mai clara din…

- Antrenorul Mircea Rednic si-a criticat jucatorii dupa ce Dinamo a primit doua goluri în prelungiri și a pierdut meciul cu CS Mioveni, scor 2-1."Aici a fost o greseala individuala. Nu ai voie sa faci asa ceva. Ce cauta el acolo pe 6 metri? Se repeta greseala din meciul cu Târgoviste.…

- Ex-deputatul PDM, Sergiu Sîrbu, a venit cu o reacție pe pagina sa oficiala de Facebook la învinuirile aduse de Procuratura Anticorupție, caruia i s-a incriminat savârșirea infracțiunii de corupere activa (art.325 din Codul penal), fapta infracționala comisa în perioada deținerii…

- Florin Nita a fost desemnat cel mai bun jucator roman al anului, in cadrul Galei Fotbalului Romanesc 2021, organizata online de Clubul Sportiv al Jurnalistilor. Portarul legitimat la echipa Sparta Praga a castigat duelul cu atacantul Claudiu Keseru (Ludogoret Razgrad/FCSB) si mijlocasul Nicolae Stanciu…

- Unul dintre cei mai promițatori jucatori ai clubului Petrosport Ploiești, mijlocașul nascut in anul 2006 Augustin Dumitrache se afla saptamana aceasta in Italia, unde da probe la un club reprezentat in Serie A! Augustin Dumitrache, alaturi de antrenorul sau, Iulian Cojocaru, se afla in antrenamentele…

- Vlad Chiricheș, fundașul lui Sassuolo, a fost ezitant in mai multe ocazii la 2-2 cu Napoli și a luat 5 in Corriere dello Sport. „A parut mereu in dificultate la ambele goluri ale oaspeților”, scrie Gazzetta dello Sport. CLASAMENT SERIE A: Napoli e in frunte, la un singur punct de AC Milan; Vlad Chiricheș…