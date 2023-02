Stiri pe aceeasi tema

- Condusa cu 0-2, Chindia Targoviște a reușit sa obțina un punct dupa ce a restabilit egalitatea in minutul 90+5 de prelungire! Dupa remiza de pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiești, echipa lui Anton Petrea a urcat in clasamentul Superligii pe locul noua, cu 30 de puncte dupa 26 de etape. Chindia a inregistrat,…

- Meciul dintre Chindia Targoviște și Universitatea Cluj, scor 2-2, in etapa cu numarul 26 a Ligii 1, a fost marcat de anumite controverse privind arbitrajul. Mijlocașul Alexandru Chipciu (33 de ani), capitanul echipei Universitatea Cluj, a criticat dur deciziile luate de arbitri in ultimele meciuri ale…

- Sepsi Sfantu Gheorghe și Chindia Targoviște au remizat, 2-2, intr-un meci din cadrul etapei cu numarul 25 a Ligii 1. Ambele formații continua sa se lupte pentru un loc in top 6, care ar insemna calificarea in play-off. Unul dintre jucatorii cei mai importanți ai formației targoviștene, Marco Dulca,…

- Chindia Targoviște a reușit sa se impuna in fața celor de la UTA Arad, scor 2-1 (1-1), vineri, la Ploiești, intr-o partida din etapa a 24-a din Liga 1. Golurile Chindiei au fost marcate de Godberg Cooper (min. 9) și Cristian Neguț (min. 82), in timp ce pentru aradeni a inscris Dasley Ubbink (min. 31).…

- Gazonul total impracticabil de pe „Ilie Oana” a fost un factor care a influențat meciul, iar acest lucru l-a scos din minți pe Ion Craciunescu (72 de ani), fost arbitru roman. Observatorul de joc Adrian Pitu și centralul Viorel Flueran au decis ca meciul sa se desfașoare pana la urma in ciuda gazonului…

- Risto Radunovic, fundașul stanga muntenegrean in varsta de 30 de ani de la FCSB, a marcat in meciul cu Chindia Targoviște și a avut un mesaj special la finalul partidei. Meciul dintre Chindia Targoviște și FCSB s-a disputat duminica seara, in cadrul etapei cu numarul 20 din Superliga, pe Stadionul „Ilie…

- Chindia Targoviște continua sa ramana neinvinsa in campionat cu Toni Petrea la conducerea tehnica! In aceasta seara, intr-un joc restanța cu CS U Craiova, dambovițenii au terminat la egalitate, 1-1, pe arena „Ilie Oana” din Ploiești. Disputa cu oltenii a fost al 8-lea joc in care roș-albaștrii nu au…

- Primul meci din Superliga, dupa mai mult de doua saptamani de pauza, va fi restanta din etapa a 6-a, dintre Chindia Targoviste si Universitatea Craiova. Meciul de pe arena „Ilie Oana” din Ploiesti se va disputa marti, 29 noiembrie, de la ora 19.00. Duelul programat initial in a doua jumatate a lunii…