- Grupul ceh Skoda intentioneaza sa produca pe piata indiana un SUV de marime medie, ca parte a proiectului “India 2.0”, in valoare de un miliard de euro (1,16 miliarde de dolari) a firmei mama Volkswagen, menit sa revitalizeze vanzarile pe una din pietele auto cu cel mai rapid ritm de crestere, transmit…

- Tranzactia privind preluarea de catre compania chineza CEFC China Energy Company Ltd. a unui pachet de 51% din actiunile companiei petroliere KMG International NV, fostul Rompetrol Group, a esuat, au declarat marti pentru Reuters trei surse din apropierea discutiilor.

- Google va investi 550 de milioane de dolari in compania chineza de comert electronic JD.com, in cadrul strategiei de extindere a prezentei pe pietele asiatice si de imbunatatire a capacitatii concurentiale in raport cu companii precum Amazon.com, transmite Reuters, citata de news.ro. Parteneriatul dintre…

- Banca elvetiana UBS Group face reduceri de personal in cadrul bratului de asset management in timp ce isi muta interesul spre piata din China in cautare de investitii sustenabile, potrivit Reuters. Cea mai mica dintre diviziile UBS ar fi concediat cel putin 100 de persoane in ultimele luni,…

- CEFC Shanghai International Group, o filiala a China CEFC Energy, compania care vrea sa preia KMG International (fosta Rompetrol), a anuntat luni ca a ratat plata unor obligatiuni in valoare de 2,09 miliarde de yuani (327,3 milioane de dolari), intrand astfel in incapacitate de plata pe fondul masurilor…

- Dolarul a atins luni un nou maxim al ultimelor cinci luni, dupa ce secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a declarat ca razboiul comercial dintre Statele Unite si China ”a fost pus in asteptare”, in urma unui acord de suspendare a tarifelor pe importuri, relateaza Reuters.(CITEȘTE ȘI: INDICELE…

- Europa este ingrijorata ca ar putea deveni o victima colaterala din cauza escaladarii disputei comerciale intre Statele Unite si China, a declarat miercuri Phil Hogan, comisar european al Agriculturii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Hogan a discutat despre aceasta ingrijorare cu subsecretarul…

- Departamentul american al Trezoreriei a prezentat joi noi sanctiuni in legatura cu Iranul, vizand sase persoane pe care le acuza de legaturi cu Al-Qods, din cadrul Gardienilor Revolutiei, dar si trei entitati iraniene, relateaza Reuters.