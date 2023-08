Grupul chinez Lenovo, cel mai mare producator de PC-uri din lume, a primit luna trecuta avizul Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), necesar pentru vanzarea produselor sale in rețelele 5G din Romania, decizie semnata de premierul PSD Marcel Ciolacu. Aceasta in ciuda legii adoptate in 2021, in urma Memorandumului 5G semnat cu SUA, pentru limitarea unor posibile riscuri de securitate din partea producatorilor IT din China.