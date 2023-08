Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Oprita a oferit prima reactie dupa ce CSA Steaua a egalat-o dramatic pe Chindia, in prima etapa din Liga a 2-a. Antrenorul ros-albastrilor s-a declarat multumit de rezultatul obtinut in deplasarea de la Targoviste. CSA Steaua a remizat in deplasarea de la Chindia. Bogdan Chipirliu a marcat in…

- Chindia Targoviște și CSA Steaua au remizat, 1-1, in derby-ul primei etape din Liga 2. Ambele goluri s-au marcat din doua faze la limita. Dupa ce Chindia a deschis scorul in minutul 2, dupa un penalty contestat de CSA Steaua, „militarii” au egalat la ultima faza, in minutul 90+7, dintr-o poziție suspecta…

- Golul egalizator marcat de Bogdan Chipirliu in prelungirile partidei Chindia - Steaua a declanșat „nebunia” pe stadionul „Eugen Popescu” din Targoviște. Intreaga echipa a roș-albaștrilor a mers sa sarbatoreasca golul alaturi de cei aproape 1.000 de suporteri din Peluza Sud, in timp ce antrenorul Daniel…

- Tensiuni la Targoviște la meciul Chindia – CSA Steaua, unde 500 de fani ai echipei vizitatoare și-au „strigat” nemulțumirea, dupa ce FCSB a primit acceptul sa joace in Ghencea. Suporterii s-au „razboit” cu Gigi Becali și cu Marcel Ciolacu și i-au injurat pe drumul spre stadion, dar și in interiorul…

- Noua era a Chindiei a inceput, pe noul stadion Eugen Popescu, in primul meci din Liga a 2-a care se joaca cu casa inchisa, impotriva echipei Steaua București. [video width="848" height="400" mp4="https://www.gazetadambovitei.ro/wp-content/uploads/2023/08/WhatsApp-Video-2023-08-08-at-21.02.08.mp4"][/video]…

- Chindia se afla in fața primului joc din campionatul Ligii a 2-a, dupa ce nu a mai putut rezista pe prima scena fotbalistica! Cu o echipa schimbata radical, atat la nivelul lotului de jucatori cat și a staff-ului tehnico-administrativ, targoviștenii și-au setat ca obiectiv revenirea in prima liga! Noua…

- Daniel Oprița, antrenorul celor de la CSA Steaua, va continua și din sezonul viitor pe banca „militarilor”, dupa ce a reușit sa se claseze pe locul 2 in sezonul actual, loc care era direct promovabil daca roș-albaștrii reușeau sa schimbe regulamentele. ...

- Daniel Oprita e devastat dupa Poli Iasi – CSA Steaua 5-1. Antrenorul lui CSA Steaua a spus ca echipa lui e in degringolada. Poli Iasi a invins cu 5-1 pe CSA Steaua chiar daca era dinaintea meciului promovata in Liga 1. Daniel Oprita, devastat dupa Poli Iași – CSA Steaua 5-1 „O rușine, o umilința. […]…