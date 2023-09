Stiri pe aceeasi tema

- Chindia se impune categoric dupa o perioada ambigua, in care rezultatele au lasat de dorit! Se pare ca golul lui Marc din minutul 90+1 de la Piatra Neamț, aducandu-ne un punct la care nu mai speram, a marcat inceputul unei perioade mai bune pentru targovișteni! Roș-albaștrii au trecut azi de CSC Dumbravița,…

- Daca naționalele de seniori au remizat sambata, pe Arena Naționala, scor 1-1, in etapa a 5-a a Preliminariilor pentru EURO 2024, selecționatele U19 ale Romaniei și Israelului și-au imparțit victoriile in cele doua amicale disputate in stagiul de pregatire pe care l-au efectuat in ultimele zile chiar…

- Stadion: Eugen Popescu. Spectatori: 3700 A marcat: Toma (min. 79) Chindia Targoviște: Railean – Roberto, Marc, Giț, Anisorac, Prejmerean (cpt.), Boțogan, Victor, Șerban, Golofca, Moldoveanu Rezerve: Popescu – Plamada, Dinu, Negoescu, Ursu, Cojocaru, Calin, Tache, Militaru Antrenor: Vasile Miriuța Unirea…

- Stadion: Eugen Popescu. Spectatori 4000 Au marcat: Andrei Șerban 80′ / Adi Chica-Roșa 85′ Chindia: Railean – Git, Marc, C. Dinu (cpt.)(Romeo 46′), Anișorac – Boțogan (Al. Militaru 73′), Prejmerean – Matiș (Bogaciuc 61′) – Max. Cojocaru, Rob. Moldoveanu (Blejdea 84′), Golofca (Andr. Șerban 61′) Rezerve…

- Stadion: 1 Mai (Slatina – Olt). CSM Slatina: Dinca – C-tin. Radu (Abel Stan 83′), Salcianu, Mondragon, C. Toma – Ciocalteu (Rasdan 64′), D. Toma, Sil. Matei (Țegle 64′), Marin – Doman (cpt.) – Val. Alexandru (Cl. Dragu 64′) Rezerve: Silveanu – Rob. Gherghe, Pisaru, Donca, D. Dragu Antrenor: Daniel Oprescu…

- Stadion: Eugen Popescu (Targoviște). Spectatori: 7000 Robert Moldoveanu 3′ – penalty / Bogdan Chipirliu 90+7′ Chindia: Railean – Giț, Fl. Plamada, C. Dinu (cpt.), Anișorac (L. Manolache 55′) – Boțogan (Al. Militaru 55′), Prejmerean, Rz. Matiș (Dodoi 59′) – Andr. Șerban (Marc 55′), Rob. Moldoveanu (Blejdea…