- Relatia Chinei cu Rusia a deveni mai profunda in ultimii ani, ambele tari impartasind un obiectiv similar in a contesta si a demonta ceea ce considera ca este dominatia Occidentului, sau, in opinia lor, a SUA, in afacerile globale, scrie News.ro, care citeaza CNBC.

- Ministrul chinez al apararii, Li Shangfu, viziteaza Rusia și Belarus in semn de susținere, in timp ce Occidentul incearca sa izoleze cei doi aliați din cauza invaziei Moscovei in Ucraina, noteaza Al Jazeera. Li a plecat luni in aceasta calatorie de șase zile, in timpul careia va ține un discurs la Conferința…

- Președintele rus Vladimir Putin a catalogat miercuri, 19 iulie, drept o "aroganța și obraznicie" refuzul Occidentului de a se conforma cererilor Moscovei in vederea prelungirii Inițiativei de la Marea Neagra privind cerealele, mediata de ONU, precizand ca Moscova va lua in considerare revenirea in acord…

- Arestarea lui Vladimir Putin ar insemna a declara razboi Rusiei, a afirmat presedintele sud-african Cyril Ramaphosa in documente publicate marti, 18 iulie, in plina dezbatere nationala asupra primirii presedintelui rus in tara pentru a participa la summitul BRICS, un grup de cooperare al celor mai mari…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a echivalat prezenta aeronavelor F-16 in Ucraina cu o amenințare nucleara, informeaza TASS, relateaza Rador.Ministrul rus de externe a remarcat ca Washingtonul creeaza riscurile unei confruntari armate directe cu Moscova. Prin insuși faptul ca in Ucraina…

- Presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda le-a cerut liderilor statelor membre ale NATO sa dea dovada de mai mult curaj in gestionarea, la summitul de la Vilnius din 11-12 iulie, a unei viitoare aderari a Ucrainei la Alianta Nord-Atlantica, subliniind ca Moscova va privi orice eventuala prudenta ca pe…

- Presedintele rus Vladimir Putin il elogiaza joi, intr-un mesaj, pe "dragul (sau) prieten", omologul sau chinez Xi Jinping, cu ocazia implinirii varstei de 70 ani, si ii ureaza o consolidare a relatiilor lor, in plin Razboi rus in Ucraina, relateaza AFP. "Va urez sincer, draga prietene, sanatate, fericire,…

- Turcia are „o relație speciala” și in evoluție cu președintele rus Vladimir Putin, in ciuda presiunii in creștere asupra Ankarei pentru a ajuta la intarirea sancțiunilor occidentale impotriva Moscovei, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan intr-un interviu acordat CNN inainte de turul doi…