China vrea ca Rusia să continue războiul în Ucraina – președintele lituanian Președintele lituanian Gitanas Nauseda considera ca China sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina, chiar daca Beijingul incearca sa acționeze ca un mediator de pace neutru, noteaza Euronews. „Din nefericire, vad ca scopul Chinei este de a continua acest razboi, de a face acest razboi și mai sangeros, iar intr-o astfel de situație China susține Rusia intr-o forma ascunsa sau deschisa”, a spus Nausseda. Președintele lituanian a spus ca ii este greu sa iși imagineze China ca mediator intre Ucraina și Rusia. „Imi pot imagina un astfel de statut, dar in acest moment nu vad posibilitațile și cred ca China… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

