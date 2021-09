China va limita avorturile făcute din alte motive decât cele medicale China va reduce numarul avorturilor pentru &"motive non-medicale&", a anunțat luni guvernul țarii, relateaza Reuters.

Consiliul de stat a spus ca vor fi de asemenea luate masuri pentru evitarea sarcinilor nedorite și pentru a încuraja barbații sa &"împarta responsabilitatea&" în prevenirea lor.

Autoritațile își propun sa îmbunatațeasca educația sexuala și sa consolideze serviciile de planificare familiala post-avort și post-naștere, a adaugat organismul de guvernamânt.

"Politica naționala de baza privind egalitatea de gen și principiul acordarii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

