- „UDMR nu sustine birocratia, dar sustine autoritatile publice locale si eficientizarea investitiilor publice si dezvoltarea Romaniei. Amendamentele UDMR depuse la acest proiect de lege si adoptate de Senat au servit acestui scop”, a explicat Cseke Attila, potrivit comunicatului de presa al UDMR. In…

- Guvernul chinez l-a numit pe Lan Foan, un tehnocrat fara experienta la nivelul Guvernului central, in postul de ministru al Finantelor, a anuntat marti mass media de stat, intr-un moment in care autoritatile de la Beijing majoreaza stimulentele fiscale pentru relansarea economiei, transmite Reuters.In…

- Guvernul trebuie sa plateasca retroactiv 16 miliarde de lei judecatorilor și procurorilor, in urma unui litigiu și a reincadrarii salariale a familiei ocupaționale „Justiție”, arata Ministerul Finanțelor, intr-un document citat de catre Cursdeguvernare.ro.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat nemulțumit de pachetul de masuri fiscale prezentat de Ministerul Finanțelor și in cazul caruia Guvernul vrea sa-și asume raspunderea in Parlament. Dupa o discuție purtata cu premierul Marcel Ciolacu, liderul UDMR a spus ca ”trebuie sa tinem cont de principiul…

- Ministerul Finanțelor a finalizat analiza Cererilor de acord pentru finantare depuse in baza Hotararii Guvernului nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major in economie, iar bugetul total alocat schemei a fost epuizat.Obiectivul…

- Guvernul va face doua rectificari bugetare in acest an, una in septembrie și alta in noiembrie, cand se vede exact ce s-a cheltuit la fiecare minister, au declarat joi surse guvernamentale. Masura prin care multinaționalele cu cifra de afaceri mai mare de 50 milioane de euro sa plateasca 16% impozit…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in mai 2023, la 731,28 miliarde lei, fata de 712,12 miliarde de lei in luna precedenta, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor și preluate de Agerpres. Ca procent din PIB, datoria guvernamentala a crescut la 50,1%, de la…