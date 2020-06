Stiri pe aceeasi tema

- Maladia a aparut la finalul lunii decembrie in Wuhan, iar de atunci in China s-au inregustrat 82,971 de contaminari si 4,634.de decese. Epidemia s-a raspandit in intreaga lume, fiind infectate peste 5 milioane de persoane si fiind inregistrate aproape 330.000 de decese.

- Prim-ministrul chinez Li Keqiang a proclamat o ”reusita strategica majora” in lupta tarii sale impotriva noului coronavirus. La randul sau, presedintele Donald Trump a declarat ca nu va mai inchide America in cazul unui al doilea val de Covid-19. In fața a 2.897 de delegati adunați Marea Sala a Poporului…

- Institutul Chinez pentru Relații Internaționale Contemporane (CICIR), afiliat Ministerului Securitații Statului, a transmis un raport principalilor lideri pentru a-i avertiza despre „consecințele diplomatice grele” pe care le-ar putea avea pandemia Covid-19 pentru Beijing. Conjunctura e favorabila pentru…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite și China capata amploare. Administrația Trump vrea sa pedepseasca regimul de la Beijing pentru pandemia de coronavirus și folosește acest motiv pentru a introduce noi sancțiuni comerciale Chinei. Donald Trump a intesificat deja atacurile și lasa de ințeles ca…

- Vaccinul care poate salva omenirea de pandemia de coronavirus este tot mai aproape de realitate. Exista, in acest moment, in lume, 120 de studii de vaccin, din care opt au ajuns deja in stadiu clinic. Exista peste 100 de proiecte de vaccinuri anti-COVID-19 pe plan mondial, din care opt au ajuns in faza…

- Fotografiile de la stațiunea de munte din Huangshun, din provincia Anhui, din data de 4 aprilie, arata mii de oameni aglomerați in spații mici, mulți inca purtand maști sanitare. Dornici sa se bucure din nou de aerul de afara dupa luni restricții de calatorie și masuri stricte de carantina, oamenii…

- Dupa izbucnirea inițiala a coronavirusului COVID-19 la Wuhan, China , țarile au inceput sa iși inchida granițele, iar in unele locuri, oamenii cu aspect asiatic au fost invinuiți ca ar fi raspandit „virusul chinez”. In schimb, in ​​etapele inițiale ale focarului din China, o teorie populara a postulat…

- Caini si pisici isi asteapta sfarsitul in custi ruginite. Animalele sunt sacrificate si jupuite unele langa altele pe o podea acoperita cu sange, murdarie si alte resturi. Totodata, scorpionii si liliecii sunt scosi la vanzare ca medicamente traditionale, relateaza Daily Mail. In pietele in…