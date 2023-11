Moment istoric: pentru prima data, yuanul a devenit a doua valuta de pe piața globala, depasind euro! Dolarul ocupa in continuare o poziție de lider in reglementarile comerciale, iar euro s-a mutat pe locul trei in plațile internaționale. De ce a inceput sa fie preferat yuanul? Companiile globale beneficiaza de rate scazute ale dobanzii, deoarece […] The post China si-a incordat muschii si pe piata valutara globala. Yuanul a depasit moneda euro! first appeared on Ziarul National .