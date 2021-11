Stiri pe aceeasi tema

- Israelul incepe vaccinarei copiilor cu varste intre 5 si 11 ani. Printre beneficii, și o posibila reducere a transmiterii virusului! Dupa Statele Unite, Israelul a dat duminica unda verde vaccinarii copiilor cu varste intre 5 si 11 ani cu doze Pfizer/BioNtech, in speranta de a tine sub control pandemia…

- Locuitorii orasului Yiwu din China, cel mai mare centru mondial pentru productia de reni de plastic, beculete si alte decoratiuni de Craciun se confrunta in acest an cu un adevarat Grinch, transmite Bloomberg preluat de agerpres. Uzinele din Yiwu sunt afectate de o criza de materii prime care le…

- Marea Britanie, țara cu cea mai mare rata de vaccinare, inregistreaza, din nou, un numar record de imbolnaviri cu COVID-19. De altfel, trebuie menționat și faptul ca cele mai multe infectari cu virusul din China se numara in randul copiilor.

- Preturile apartamentelor noi din China au scazut pentru prima data in ultimii sase ani, conform datelor publicate miercuri de Biroul de statistica de la Beijing, transmit Reuters si DPA. Datele arata ca preturile in 70 de orase din statul asiatic au scazut in medie cu 0,08% in septembrie,…

- Faptul ca s-a ajuns la peste o suta de mii de imbolnaviri Covid 19 saptamanal și ca au murit aproape 5.000 de persoane de noul coronavirus in prima jumatate a lui octombrie ii sperie mai puțin pe romani decat criza economica sau corupția. Care, in ultima instanța, tot in bani se masoara. Conform Barometrului…

- ​Președintele Xi Jinping se confrunta în prezent cu un test serios al reformelor sale financiare, în timp ce criza care a cuprins Evergrande, a doua cea mai mare companie imobiliara din țara, face valuri în piața imobiliara, scrie The Guardian. Acesta ar putea fi, de asemenea, cea…

- In timp ce coaliția de dreapta a lui Iohannis se sfașie pentru ciolanul puterii romanii se afunda-n haul scumpirilor masive și al saraciei. Datele oficiale anunțate de INS reconfirma avertismentele repetate ale PSD și arata cat de importante sunt inițiativele sale, precum protejarea consumatorului vulnerabil,…

- Autoritațile de reglementare in domeniul Sanatații din cinci țari - Australia, Canada, Estonia, Germania și Slovenia - examineaza un test prenatal, dezvoltat de o companie din China, care colecteaza datele genetice ale femeilor insarcinate și al fetușilor, dupa ce au aparut informații publice despre…