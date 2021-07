Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe state indiene se gandesc sa puna in aplicare o politica controversata - politica a doi copii, de asemenea sa stimuleze sterilizarea, fiind ca mijloc de control al creșterii populației. Luand in considerație ca India este foarte populata. Statul Uttar Pradesh, cel mai populat stat…

- Zeci de parinți au venit sa protesteze chiar in aceste momente, la școala din Ciolpani, nemulțumiți fiind de modul in care a acționat directoarea, dar și profesorii, in cazul fetei de 15 ani. Unii dintre ei sunt insoțiți de copii. Oamenii spun ca se incearca mușamalizarea cazului. In plus, parinții…

- Familiile din China vor putea avea pana la trei copii, a anunțat luni Guvernul de la Beijing. Autoritațile chineze au crescut, astfel, limita de doi copii per familie dupa ce statisticile au aratat o scadere dramatica a numarului de nașteri, informeaza Reuters.

