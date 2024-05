Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi ca Guvernul va aproba o masura importanta pentru persoanele și cuplurile infertile care doresc sa aiba copii. Aceștia vor putea primi sprijin de pana la 15.000 de lei pentru medicamente și proceduri de specialitate in țara. In acest sens, bugetul Ministerului va fi suplimentat cu 150 de milioane de […] The post Ciolacu: Sprijin de pana la 15.000 lei pentru persoanele și cuplurile infertile care doresc sa aiba copii appeared first on Puterea.ro .