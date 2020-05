Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile chineze urmeaza sa prezinte vineri un proiect de lege a securitatii nationale privind Hong Kongul - care interzice secesiunea, amestecul strain si terorismul -, dezvaluie, citand surse anonime, South China Morning Post, relateaza Reuters.

- Ciocniri au avut loc luni la Hong Kong intre parlamentari apropiati Executivului loial Beijingului si alesi in favoarea democratiei cu privire la presedintia unei comisii care joaca un rol crucial in examinarea proiectelor de lege inainte de prezentarea acestora in Parlamentul local, relateaza Reuters.

- Deși președintele este șeful de facto al Guvernului facut bucați și convocat aproape zilnic la Cotroceni iar premierul are doar rolul executantului de serviciu, rezultatul acestor ședințe este de fapt amplificarea unei stari de incertitudine pe care o resimțim tot mai acut. Președintele ne-a spus inca…

- Legea nu poate intra in vigoare mai devreme de trei zile de la publicarea in Monitorul Oficial, spune Augustin Zegrean. Pe de alta parte, fostul președinte CCR a mai spus ca "romanii și-au facut planuri de bere", dar președintele ar putea prelungi starea de urgența, ca masura de siguranta, pentru…

- Privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența Curtea Constitutionala a judecat miecuri, 6 mai exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.9, art.14 lit.c1 )-f) și art.28 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența,…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala cu excepția de neconstituționalitate referitoare la Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile și completarile ulterioare. Avocatul…

- (foto: BBC) Biroul Permanent al Adunarii Nationale a Poporului R.P. Chineze (Parlamentul unicameral) a adoptat recent o hotarare care stabileste continutul dietei celor 1,4 miliarde locuitori ai tarii in contextul crizei declansate de epidemia Covid-19 (coronavirus). Astfel, liderii comunisti de la…

- Un tribunal chinez l-a condamnat pe editorul si librarul chinezo-suedez Gui Minhai la 10 ani de inchisoare pentru "furnizare ilegala de informatii in strainatate", a anuntat instanta din provincia Zhejiang (est), citata marti de DPA. Gui, care a detinut o editura in Hong Kong ce a vandut…