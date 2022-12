Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce unele orașe și regiuni incepusera dela sa relaxeze restricțiile la nivel local in ultimele zile, decizia majora anunțata miercuri de Beijing pare sa reprezinte un raspuns clar la nivel național in ceea ce privește gestionarea bolii, scriu BBC și The Guardian.Autoritațile chineze au decis…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat marti ca grupul sau operativ pentru urgente medicale a ajuns la concluzia ca vaccinurile bivalente anti-COVID-19 cu ARN mesager, care vizeaza atat tulpina originala a coronavirusului SARS-CoV-2, cat si subvariantele BA.4 si BA.5 ale variantei Omicron,…

- Elvetia se confrunta cu o penurie de medicamente, din cauza problemelor lantului de aprovizionare provocate de restrictiile pentru Covid-19 din China si a razboiului din Europa, a declarat asociatia farmacistilor din tara, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Beijingul a raportat marti un numar record de cazuri de COVID-19 in aproape trei ani, o crestere care a determinat autoritatile sa ordone inchiderea scolilor si a restaurantelor, in timp ce numerosi angajati sunt sfatuiti sa lucreze de acasa, relateaza AFP.

- Angajamentul președintelui Chinei, Xi Jinping, luat la cel de-al 20-lea congres al PCC, de a susține și continua politica „zero Covid-19” alimenteaza deja scene de haos și mizerie in intreaga țara și afecteaza puternic economia. Ciclul repetat de inchideri, carantine și testari in masa are un preț ridicat…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat miercuri seara ca a aprobat utilizarea inca de la varsta de sase luni a vaccinurilor Pfizer si Moderna, care au devenit astfel primele seruri anti-COVID autorizate in UE pentru persoanele cu varste mai mici de cinci ani, informeaza AFP, citata de…

- La Beijing s-au deschis deja lucrarile celui de-al 20-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, care ține o saptamana. Comentariile presei internaționale pe aceasta tema au fost și sunt numeroase. Iata cateva titluri elocvente: “O lovitura de teatru la Beijing, care denota greutațile economiei chineze:…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a declarat ca pandemia de COVID-19 inca nu s-a incheiat in pofida scaderii numarului de cazuri si de decese, cerand tarilor sa implementeze programe de vaccinare cu doze booster inainte de venirea iernii, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la…