Stiri pe aceeasi tema

- China a fost de acord sa poarte discutii pentru controlul armelor nucleare cu Statele Unite saptamana viitoare, primele dupa cele avute in perioada administratiei Obama, a informat miercuri Wall Street Journal, transmite Reuters. Discutiile au ca scop evitarea unei curse periculoase a inarmarilor intre…

- Israelul a fost de acord sa amane o invazie preconizata in Gaza pentru moment, astfel incat Statele Unite sa poata grabi apararea antiracheta in regiune pentru a-si proteja trupele in regiune, potrivit editiei de miercuri a Wall Street Journal (WSJ), care citeaza oficiali americani si israelieni, relateaza…

- Ministerul chinez de Externe a transmis sambata ca Statele Unite sunt adevaratul "imperiu al minciunilor", ca replica la un raport al Departamentului de Stat al SUA care acuza guvernul de la Beijing ca investește anual miliarde de dolari in eforturile de manipulare a informațiilor, scrie Reuters, conform…

- Grupul statelor emergente BRICS nu este menit sa sfideze alte coalitii internationale, cum ar fi G7 (grupul principalelor tari industrializate din lume), sau Statele Unite, ci sa "organizeze" asa numitul "Sud Global", a afirmat marti presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, transmite Reuters,…

- China a lansat sambata exercitii militare in jurul Taiwanului, ca un „avertisment sever”. Vicepresedintele taiwanez William Lai Ching-te a efectuat o vizita in SUA si este favorit pentru a deveni presedintele Taiwanului dupa alegerile din ianuarie 2024, informeaza Mediafax.Lai, favoritul pentru a…

- Presedintele american Joe Biden si liderii Coreei de Sud si Japoniei au convenit vineri, la Camp David, sa aprofundeze legaturile militare si economice si au condamnat in modul cel mai ferm de pana acum „comportamentul periculos si agresiv” al Beijingului in Marea Chinei de Sud, informeaza Reuters.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si autoritatile sanitare din Statele Unite au anuntat vineri ca monitorizeaza indeaproape o noua varianta a virusului aflat la originea COVID-19, chiar daca „deocamdata este necunoscut impactul potential al numeroaselor mutatii ale ei”, transmit AFP si Reuters.…