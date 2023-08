Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat joi, 10 august, ca cel mai mare rival al SUA, China, este o bomba cu ceas, invocand probleme de natura economica si o forta de munca imbatranita, transmite Agerpres . ”China este o bomba cu ceas in multe privinte”, a declarat Biden in timpul unei deplasari…

- Președintele american Joe Biden a numit joi, 10 august, China o „bomba cu ceas” din cauza problemelor economice cu care se confrunta, relateaza Reuters și AFP, citata de Agerpres.„China este o bomba cu ceas in multe privinte. (…) Au niște probleme. Asta nu este bine, pentru ca atunci cand oamenii rai…

- Președintele american Joe Biden, care l-a numit pe președintele chinez “dictator”, a incalcat grav demnitatea politica a Chinei și a provocat politic țara, a declarat miercuri, 21 iunie, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. China și-a exprimat nemulțumirea puternica și opoziția…

- Presedintele american, Joe Biden, a apreciat, in cursul unei receptii in California cu donatori ai Partidului Democrat, la care au participat jurnalisti, ca omologul sau chinez, Xi Jinping, apartine categoriei „dictatorilor”, scrie AFP. Referindu-se la un episod recent in care Statele Unite au distrus…

- Biden a facut aceste remarci la o zi dupa ce secretarul de stat Antony Blinken s-a intalnit cu Xi in cadrul unei calatorii in China care a avut ca scop reducerea tensiunilor dintre cele doua tari."Motivul pentru care Xi Jinping s-a suparat foarte tare in ceea ce priveste momentul in care am doborat…

- Secretarul de stat american Antony Blinken și-a inceput turneul de doua zile pe care il efectueaza la Beijing cu o intrevedere cu ministrul de externe al Chinei, Qin Gang, relateaza Reuters și BBC. Vizita este prima a unui diplomat american in China in aproape cinci ani și vine la cinci luni dupa ce…

- Franța si Uniunea Europeana(UE) sunt hotarate sa sprijine Ucraina „pe termen lung” si „in toate domeniile”, a reafirmat Parisul, marti, unui emisar chinez, trimis de Beijing in Europa pentru a discuta despre o solutionare politica a conflictului ruso-ucrainean, relateaza AFP. Ministerul francez de Externe,…

- Ministerul rus de Externe a declarat luni ca “retorica” nucleara a G7 are drept unic scop exercitarea de presiuni psihologice, militare si politice asupra Moscovei si a Beijingului, informeaza Agerpres . In comunicatul referitor la dezarmarea nucleara, o premiera, emis la summitul G7 saptamana trecuta,…